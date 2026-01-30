В Казани трактор насмерть придавил рабочего

По предварительной информации, сотрудники МУП «Водоканал» приехали, чтобы устранить течь из водопровода. Во время производства работ по откачиванию воды трактор «МТЗ 82» самопроизвольно съехал в место, где находилась технологическая труба. В итоге 63-летний мужчина, который находился рядом с местом утечки, получил тяжелые травмы и скончался. Водитель трактора отделался испугом. Видео с места трагедии можно посмотреть в нашем телеграм-канале.