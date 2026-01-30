Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани трактор насмерть придавил рабочего

Трагедия произошла 30 января на лице Боевой.

Источник: Комсомольская правда

По предварительной информации, сотрудники МУП «Водоканал» приехали, чтобы устранить течь из водопровода. Во время производства работ по откачиванию воды трактор «МТЗ 82» самопроизвольно съехал в место, где находилась технологическая труба. В итоге 63-летний мужчина, который находился рядом с местом утечки, получил тяжелые травмы и скончался. Водитель трактора отделался испугом. Видео с места трагедии можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку соблюдения работодателем требований законодательства об охране труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.