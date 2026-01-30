Ричмонд
В Челнах выплатят компенсацию девочке, пострадавшей от нападения собаки

Прокуратура затребовала 50 тысяч рублей.

Суд Набережных Челнов присудил компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, девочке, покусанной бездомной собакой. Соответствующий иск ранее подал прокурор.

Согласно материалам дела, инцидент произошел во дворе дома 45/15/1, когда беспризорное животное атаковало девочку, укусив её за бедро. Пострадавшей была оказана медицинская помощь в травмпункте камского детского медицинского центра.

Прокурор обратился с требованием к чиновникам о выплате ребенку 50 тысяч рублей. Тем не менее, суд принял решение снизить сумму компенсации до 30 тысяч.