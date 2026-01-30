В Пермском крае будут судить мужчину, который поджёг сотовую вышку

Жителя Очёра осудят за поджог вышки сотовой связи, сообщили в Пермском краевом суде.
По версии следствия, 21 января мужчина умышленно поджёг антенно-мачтовое сооружение в Очёрском округе. Пожар вывел из строя оборудование базовой станции, что привело к масштабным сбоям связи. Пострадали не только жители, но и работа важных служб — федеральных, региональных и муниципальных.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». Очёрский районный суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с доводами об опасности преступления и рисках, что обвиняемый может скрыться.
Обвиняемому может грозить от 12 до 20 лет колонии.