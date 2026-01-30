Выживших животных, спасенных из «приюта смерти» под Ростовом, разобрали волонтеры

В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства, при которых в приюте для животных погибли сотни кошек, собак и других животных. Около десяти лет назад его основала местная жительница. Женщина активно освещала свою деятельность в приюте через соцсети: выкладывала фото подобранных ею с улицы кошек и собак, а также часто говорила о том, что в приюте — тяжелое материальное положение и нечем кормить питомцев.
По словам другого зооволонтера, Алены Кравцовой, она и другие активисты часто делились с коллегой кормом и препаратами.
— С марта она перестала пускать людей на территорию. До этого последний раз я была там месяцев 10 назад, дела шли относительно благополучно, — рассказывает Алена Кравцова.
Шокирующие факты вскрылись после того, как она в декабре решила проверить, что происходит за высоким забором.
Увиденное лишило женщину дара речи. Повсюду лежали умершие от истощения кошки и собаки. По предварительным данным, тогда погибли более ста животных.
Еще около 30 собак и 20 кошек были на грани смерти. Их разобрали члены различных волонтерских сообществ, в том числе и те, кто живет в Донецке.
— Я с дочкой взяла11 собак и нескольких кошек, — говорит Алена. — Все они были в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, одну собачку спасти не удалось.
Поначалу волонтер кормила истощавших питомцев дробно, давая маленькие порции. Со временем животные окрепли и набрались сил.
— Одну из собак у меня забрали люди, остальные по-прежнему живут в «КОТтэдже».
По факту случившегося в приюте возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Если дело дойдет до суда и вину признают, то основательница приюта может лишиться свободы на срок до пяти лет.
