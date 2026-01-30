Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выживших животных, спасенных из «приюта смерти» под Ростовом, разобрали волонтеры

Ростовские волонтеры успели спасти около 50 животных, которых морили голодом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства, при которых в приюте для животных погибли сотни кошек, собак и других животных. Около десяти лет назад его основала местная жительница. Женщина активно освещала свою деятельность в приюте через соцсети: выкладывала фото подобранных ею с улицы кошек и собак, а также часто говорила о том, что в приюте — тяжелое материальное положение и нечем кормить питомцев.

По словам другого зооволонтера, Алены Кравцовой, она и другие активисты часто делились с коллегой кормом и препаратами.

— С марта она перестала пускать людей на территорию. До этого последний раз я была там месяцев 10 назад, дела шли относительно благополучно, — рассказывает Алена Кравцова.

Шокирующие факты вскрылись после того, как она в декабре решила проверить, что происходит за высоким забором.

Увиденное лишило женщину дара речи. Повсюду лежали умершие от истощения кошки и собаки. По предварительным данным, тогда погибли более ста животных.

Еще около 30 собак и 20 кошек были на грани смерти. Их разобрали члены различных волонтерских сообществ, в том числе и те, кто живет в Донецке.

— Я с дочкой взяла11 собак и нескольких кошек, — говорит Алена. — Все они были в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, одну собачку спасти не удалось.

Поначалу волонтер кормила истощавших питомцев дробно, давая маленькие порции. Со временем животные окрепли и набрались сил.

— Одну из собак у меня забрали люди, остальные по-прежнему живут в «КОТтэдже».

По факту случившегося в приюте возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Если дело дойдет до суда и вину признают, то основательница приюта может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.