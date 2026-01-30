Выживших животных, спасенных из «приюта смерти» под Ростовом, разобрали волонтеры

В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства, при которых в приюте для животных погибли сотни кошек, собак и других животных. Около десяти лет назад его основала местная жительница. Женщина активно освещала свою деятельность в приюте через соцсети: выкладывала фото подобранных ею с улицы кошек и собак, а также часто говорила о том, что в приюте — тяжелое материальное положение и нечем кормить питомцев.