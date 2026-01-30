Житель Молдовы приговорен к восьми годам тюрьмы за продажу женщины в сексуальное рабство в Турцию: Обещали хорошую работу, а заперли в квартире и заставили заниматься проституцией

Ключевым эпизодом дела стала вербовка бездомной девушки, которую подсудимый вместе с сообщниками вывез в турецкий город Бодрум. Жертву удерживали в запертой квартире без документов и заставляли оказывать сексуальные услуги. Несмотря на обещания платить по 1000 долларов ежемесячно, пострадавшая не получила ни копейки. Спастись ей удалось только благодаря вмешательству турецкой полиции после того, как она смогла позвать на помощь соседей.