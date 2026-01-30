Житель Молдовы приговорен к восьми годам тюрьмы за продажу женщины в сексуальное рабство в Турцию: Обещали хорошую работу, а заперли в квартире и заставили заниматься проституцией

Апелляционная палата Кишинева отменила оправдательный приговор суда первой инстанции и признала виновным мужчину, организовавшего схему торговли людьми в 2007 году. Преступник, который ранее получил срок лишь за мелкое ограбление, теперь проведет за решеткой 8 лет.
Ключевым эпизодом дела стала вербовка бездомной девушки, которую подсудимый вместе с сообщниками вывез в турецкий город Бодрум. Жертву удерживали в запертой квартире без документов и заставляли оказывать сексуальные услуги. Несмотря на обещания платить по 1000 долларов ежемесячно, пострадавшая не получила ни копейки. Спастись ей удалось только благодаря вмешательству турецкой полиции после того, как она смогла позвать на помощь соседей.
Суд также учел криминальное прошлое осужденного: в 2014 году он совершил дерзкий грабеж, вырвав кошелек у прохожей на улице. Помимо тюремного срока, мужчине запрещено заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.
За маской милого такого человека из народа скрываются непомерные амбиции, всепоглощающая жажда власти и готовность идти к своей цели до конца, любой ценой (далее…).
А раньше приобретали недвижимость на свои накопления: Почему в Молдове 6 из 10 квартир покупают в кредит.
Ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума (далее…).
Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).