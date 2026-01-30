В Исилькуле судят мужчину за убийство соседа и кражу телефона

СУ СК России по Омской области расследовало уголовное дело в отношении жителя Исилькульского района. Мужчину обвиняют в убийстве из личных неприязненных отношений и в краже мобильного телефона, сообщили в ведомстве 30 января.
По версии следствия, в августе 2025 года 62-летний фигурант, ранее имевший судимость, распивал алкоголь со своим 37-летним соседом. После возникшей ссоры и оскорблений обвиняемый нанес приятелю смертельный удар топором. Труп закопал в огороде и забрал себе мобильный телефон жертвы.
«В ходе осмотра места происшествия следователями было обнаружено тело погибшего, а также изъято орудие преступления — топор», — рассказали в региональном управлении СК.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. За совершение инкриминируемых мужчине грозит наказание до 15 лет тюрьмы.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что приставы в пресекли попытку проноса ножа в здание суда.