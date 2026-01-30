В Исилькуле судят мужчину за убийство соседа и кражу телефона

По версии следствия, в августе 2025 года 62-летний фигурант, ранее имевший судимость, распивал алкоголь со своим 37-летним соседом. После возникшей ссоры и оскорблений обвиняемый нанес приятелю смертельный удар топором. Труп закопал в огороде и забрал себе мобильный телефон жертвы.