В Перми прямо в пробке загорелся автомобиль

Легковой автомобиль загорелся на одном из загруженных участков дорог на улице Чкалова, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.
Из-за сильного снегопада в Перми накалилась обстановка на дорогах. Движение парализовало сразу в нескольких частях города. Критические заторы сформировались на улицах Куйбышева перед Маршрутной — в обе стороны, а также на улице Чкалова со стороны Стахановской.
В 17:15 к пробкам добавился горящий автомобиль. В комментариях в «Яндекс. Картах» очевидцы сообщают, что горит автомобиль Kia Rio 96 региона. Один из комментаторов сообщил, что приехали пожарные. Машину всё ещё не убрали с полосы.
Информации о пострадавших или погибших нет.
Сейчас пробки по городу оцениваются в 10 баллов.