Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прямо в пробке загорелся автомобиль

Инцидент случился на улице Чкалова.

Источник: Центр безопасности дорожного движения Пермского края

Легковой автомобиль загорелся на одном из загруженных участков дорог на улице Чкалова, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.

Из-за сильного снегопада в Перми накалилась обстановка на дорогах. Движение парализовало сразу в нескольких частях города. Критические заторы сформировались на улицах Куйбышева перед Маршрутной — в обе стороны, а также на улице Чкалова со стороны Стахановской.

В 17:15 к пробкам добавился горящий автомобиль. В комментариях в «Яндекс. Картах» очевидцы сообщают, что горит автомобиль Kia Rio 96 региона. Один из комментаторов сообщил, что приехали пожарные. Машину всё ещё не убрали с полосы.

Информации о пострадавших или погибших нет.

Сейчас пробки по городу оцениваются в 10 баллов.