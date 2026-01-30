В Перми прямо в пробке загорелся автомобиль

В 17:15 к пробкам добавился горящий автомобиль. В комментариях в «Яндекс. Картах» очевидцы сообщают, что горит автомобиль Kia Rio 96 региона. Один из комментаторов сообщил, что приехали пожарные. Машину всё ещё не убрали с полосы.