В Екатеринбурге прокуратура проверяет детсад, из которого ушел трехлетний малыш

Надзорные органы инициировали проверку после того, как из детсада на улице Академика Парина самовольно ушел трехлетний ребенок. Инцидент произошел еще 28 января 2026 года во время «тихого часа». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
— Трехлетний летний воспитанник самостоятельно оделся и ушел из детского сада. При этом воспитатель не проконтролировала нахождение ребенка в группе. На момент ухода малыша отсутствовала в комнате, в которой спали дети, — уточняет надзорное ведомство.
Мальчик дошел до дома. Однако ребенка обнаружили соседи в подъезде. Руководство детсада не стало сообщать полицейским о случившемся.
Теперь прокуратура проверит, как в детсаду соблюдали законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам статьи 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сотрудники ведомства установят все обстоятельства инцидента.