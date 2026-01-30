В Волгограде иностранца задержали после ДТП с тремя ранеными девушками

В Волгограде уголовное дело завели на иностранца, который 24 января устроил ДТП с тремя пострадавшими в Ворошиловском районе города. Это произошло в половине пятого утра на Рабоче-Крестьянской. Как сообщили в полиции, 26-летний гражданин иностранного государства на «Мицубиси Аутлендер» нарушил правила, вылетел на встречку и протаранил столб. В салоне он вез трех девушек, которым от 18 до 22 лет. Все они оказались в больнице.
После проведенной проверки полицейские решили возбудить на водителя уголовное дело. Ему придется ответить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Его задержали. Ведется расследование, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.