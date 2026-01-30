В Волгограде иностранца задержали после ДТП с тремя ранеными девушками

В Волгограде уголовное дело завели на иностранца, который 24 января устроил ДТП с тремя пострадавшими в Ворошиловском районе города. Это произошло в половине пятого утра на Рабоче-Крестьянской. Как сообщили в полиции, 26-летний гражданин иностранного государства на «Мицубиси Аутлендер» нарушил правила, вылетел на встречку и протаранил столб. В салоне он вез трех девушек, которым от 18 до 22 лет. Все они оказались в больнице.