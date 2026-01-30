Ричмонд
Побег из тюрьмы № 13 в Кишиневе: Осужденный скрылся от конвоя, когда его вели на допрос

На данный момент правоохранительные органы предпринимают меры по его локализации и задержанию.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня произошел чрезвычайный инцидент при конвоировании заключенного из пенитенциарного учреждения № 13. Мужчину вывозили из тюрьмы для участия в слушаниях по уголовному делу, в котором он является фигурантом.

В какой-то момент арестанту удалось обмануть бдительность сопровождавшего его сотрудника и сбежать, утверждают в полиции. На данный момент правоохранительные органы предпринимают меры по его локализации и задержанию.

«Руководство Генерального инспектората полиции (ГИП) распорядилось инициировать служебное расследование, чтобы установить, соблюдал ли сотрудник полиции все протоколы, предусмотренные в контексте подобных действий», — заявили в ведомстве.

Внутренняя проверка должна показать, допустил ли конвоир нарушения инструкций безопасности. Полиция продолжает активные поиски беглеца.

