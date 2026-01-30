Нижегородского фермера обвинили в хищении шести миллионов рублей

Нижегородский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении государственной поддержки. По информации прокуратуры Нижегородской области, фактический руководитель фермерского хозяйства обманом получил из бюджета более шести миллионов рублей.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый подал заявку на участие в федеральном проекте, по которому хотел восстановить 239 гектаров сельхозугодий. Чтобы получить от государства максимальную выплату, он создал видимость огромных трат. При реальной стоимости работ в 4,5 млн рублей он перевел подрядчику со счетов хозяйства 18,7 млн рублей.
Фиктивные отчеты и банковские выписки о переводе завышенной суммы обвиняемый представил в региональное министерство сельского хозяйства. На основании этих бумаг ему начислили субсидию в 17,2 млн рублей, хотя по закону господдержка должна была составить лишь половину от реальных расходов.