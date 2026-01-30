В Башкирии завели дело на учителя, избившего школьника

«По данному факту Ленинский межрайонный следственный отдел по городу Уфе СУ СК России по Башкортостану возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)» — сообщили в следкоме.