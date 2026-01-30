В Башкирии завели дело на учителя, избившего школьника

Напомним, инцидент произошел в одном из лицеев Дёмского района Уфы. Учитель труда допустил неприемлемые методы воспитания в отношении ученика.
«По данному факту Ленинский межрайонный следственный отдел по городу Уфе СУ СК России по Башкортостану возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)» — сообщили в следкоме.
В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.