В Париже двое злоумышленников ограбили китайского чиновника на 7 миллионов евро

Двое преступников пробрались в парижскую квартиру чиновника из КНР и напали на него, пока он спал. Ущерб в виде похищенных часов и драгоценностей оценивается в 7 миллионов евро.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Чиновник из КНР стал жертвой дерзкого ограбления в престижном XVI округе Парижа. Стоимость похищенных ценностей оценивается примерно в 7 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал TF1.

По предварительным данным, двое грабителей проникли в квартиру чиновника, пока тот спал. Злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него дорогостоящие часы и ювелирные украшения. Источник в правоохранительных органах уточнил, что общая стоимость украденного может достигать 6−7 миллионов евро.

После нападения пострадавший смог самостоятельно вызвать полицию. Его доставили в больницу имени Жоржа Помпиду, где медики признали травмы неопасными для жизни. Как уточняет BFMTV, расследованием дела занимаются сотрудники первого округа судебной полиции Парижа, также к работе привлечена специализированная Бригада по борьбе с бандитизмом.