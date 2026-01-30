В Париже двое злоумышленников ограбили китайского чиновника на 7 миллионов евро

По предварительным данным, двое грабителей проникли в квартиру чиновника, пока тот спал. Злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него дорогостоящие часы и ювелирные украшения. Источник в правоохранительных органах уточнил, что общая стоимость украденного может достигать 6−7 миллионов евро.