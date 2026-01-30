Екатеринбуржца арестовали за попойку на могиле большевиков

В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области уточнили, что во вторник Данилов пьянствовал на мемориале на площади Коммунаров. В Вечный огонь он засунул медный провод, чтобы добыть из него проволоку. Следователи собирают улики, чтобы доказать вину маргинала.