Екатеринбуржца арестовали за попойку на могиле большевиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января, ФедералПресс. Екатеринбургского маргинала Станислава Данилова арестовали за осквернение Вечного огня на могиле жертв Гражданской войны. Об этом сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Источник: ФедералПресс

«В отношении Станислава Данилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражей по 28 марта 2026 года», — рассказали там.

В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области уточнили, что во вторник Данилов пьянствовал на мемориале на площади Коммунаров. В Вечный огонь он засунул медный провод, чтобы добыть из него проволоку. Следователи собирают улики, чтобы доказать вину маргинала.

«Ныне уже обвиняемый является коренным екатеринбуржцем, и в свои 44 года явно знал, что Вечный огонь на площади Коммунаров является для каждого из свердловчан священным местом», — прокомментировал арест Данилова пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, Данилов уже был неоднократно судим.

Отметим, что Вечный огонь находится над братской могилой екатеринбургских большевиков, погибших в годы Гражданской войны. С 2007 года там также хранится земля с мест сражений Великой Отечественной войны.