Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель умер, откапывая автомобиль из снега в Кулебаках

Водитель умер, когда пытался откопать застрявшую в снегу машину. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

Источник: Нижегородская правда

В четверг, 29 января около 8 часов утра 65-летний водитель ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям г. о. г. Кулебаки» выехал с территории центра, но застрял в снегу.

«Водитель покинул автомобиль и принялся очищать колеса от снега. В этот момент мимо проезжал его знакомый, который поспешил на помощь. Однако в присутствии знакомого водителю стало плохо», — рассказали в Гострудинспекции.

Мужчина сначала присел, а затем упал. Знакомый сразу же вызвал скорую помощь, но прибывшие медики вынуждены были только констатировать смерть.

Сейчас Гострудинспекция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.