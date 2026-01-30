Водитель умер, откапывая автомобиль из снега в Кулебаках

В четверг, 29 января около 8 часов утра 65-летний водитель ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям г. о. г. Кулебаки» выехал с территории центра, но застрял в снегу.
«Водитель покинул автомобиль и принялся очищать колеса от снега. В этот момент мимо проезжал его знакомый, который поспешил на помощь. Однако в присутствии знакомого водителю стало плохо», — рассказали в Гострудинспекции.
Мужчина сначала присел, а затем упал. Знакомый сразу же вызвал скорую помощь, но прибывшие медики вынуждены были только констатировать смерть.
Сейчас Гострудинспекция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.