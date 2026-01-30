Ричмонд
В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Источник: Нижегородский Следком/Telegram

По версии следствия, днем 28 января 31-летний мужчина, находясь около одного из домов по улице Композитора Касьянова, в ходе ссоры нанес ранее знакомому мужчине множественные ножевые ранения, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), злоумышленник был задержан.

«В ходе допроса обвиняемый пояснил, что конфликт возник на почве ревности к погибшему из-за отношений с его бывшей супругой», — говорится в сообщении.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СУСК опубликовало видео с камеры домофона, как обвиняемый поджидает потерпевшего у подъезда, а затем набрасывается на него с ножом. Раненый мужчина пытается убежать, но злоумышленник быстро его настигает и наносит очередной удар.