В Нижнем Новгороде мужчина из ревности зарезал соперника

По версии следствия, днем 28 января 31-летний мужчина, находясь около одного из домов по улице Композитора Касьянова, в ходе ссоры нанес ранее знакомому мужчине множественные ножевые ранения, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), злоумышленник был задержан.
«В ходе допроса обвиняемый пояснил, что конфликт возник на почве ревности к погибшему из-за отношений с его бывшей супругой», — говорится в сообщении.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
СУСК опубликовало видео с камеры домофона, как обвиняемый поджидает потерпевшего у подъезда, а затем набрасывается на него с ножом. Раненый мужчина пытается убежать, но злоумышленник быстро его настигает и наносит очередной удар.