Появились подробности инцидента с рухнувшей крышей в Омске

Кирпичный дом 1962 года постройки, состоящий из 8 квартир, признали аварийным еще в 2018 году. Срок расселения и сноса был установлен до конца 2021 года, однако обязательства до сих пор не выполнены. В опасном здании до сих пор проживают 12 человек.