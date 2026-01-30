Появились подробности инцидента с рухнувшей крышей в Омске

Прокуратура Кировского округа Омска начала проверку после частичного обрушения потолка в доме на улице 6-я Западная. Деталями инцидента поделились в ведомстве. Уточняется, что ЧП произошло ночью 30 января в одной из комнат двухэтажки. Никто из жильцов не пострадал.
Кирпичный дом 1962 года постройки, состоящий из 8 квартир, признали аварийным еще в 2018 году. Срок расселения и сноса был установлен до конца 2021 года, однако обязательства до сих пор не выполнены. В опасном здании до сих пор проживают 12 человек.
«Прокуратура Кировского округа г. Омска инициирована проверку соблюдения жилищных прав граждан, по результатам которой будет решен вопрос о предъявлении в суд искового заявления о понуждении органов власти незамедлительно расселить жильцов данного дома», — сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
На время решения вопроса всем жильцам предложено безопасное жилье из маневренного фонда.
Ранее мы писали, что по факту случившегося СУ возбудило уголовное дело.