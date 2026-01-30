Жительница Балашихи пыталась поджечь торговый центр под влиянием аферистов

Фигурантка зашла в помещение на цокольном этаже ТЦ на улице Пролетарской, облила его горючей жидкостью и начала угрожать поджогом. Посетители торгового центра самостоятельно скрутили нарушительницу и удерживали до приезда полиции.
В отделе полиции задержанная призналась, что действовала под диктовку кураторов. По ее словам, неизвестные связывались с ней по телефону и давали подробные инструкции, что именно нужно делать.
Несмотря на заявления о влиянии мошенников, последствия для девушки будут крайне серьезными. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на умышленное уничтожение имущества» и «Террористический акт». Сейчас подозреваемая находится под стражей, полиция устанавливает личности организаторов преступления.