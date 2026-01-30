Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Балашихи пыталась поджечь торговый центр под влиянием аферистов

В Подмосковье девушка облила горючим цокольный этаж торгового центра, действуя по инструкциям телефонных аферистов. Благодаря бдительности посетителей трагедии удалось избежать.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковной Балашихе задержали девушку, которая по указанию мошенников планировала устроить пожар в торговом центре. Трагедию удалось предотвратить благодаря бдительным очевидцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Фигурантка зашла в помещение на цокольном этаже ТЦ на улице Пролетарской, облила его горючей жидкостью и начала угрожать поджогом. Посетители торгового центра самостоятельно скрутили нарушительницу и удерживали до приезда полиции.

В отделе полиции задержанная призналась, что действовала под диктовку кураторов. По ее словам, неизвестные связывались с ней по телефону и давали подробные инструкции, что именно нужно делать.

Несмотря на заявления о влиянии мошенников, последствия для девушки будут крайне серьезными. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на умышленное уничтожение имущества» и «Террористический акт». Сейчас подозреваемая находится под стражей, полиция устанавливает личности организаторов преступления.