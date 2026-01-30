В Нижнем Новгороде электромонтажник получил перелом костей таза на работе

33-летний электромонтажник нижегородского ООО «Дом Климат» упал со стремянки во время выполнения работ, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.
Инцидент произошел утром 27 января. Коллеги отвезли мужчину в травмпункт Нижегородского района. Там у сотрудника выявили ушиб и направили в больницу для дальнейшего обследования.
Однако на следующий день в медицинском учреждении по месту жительства врачи диагностировали у мужчины перелом костей таза. Полученное повреждение здоровья отнесли к категории тяжелых.
«Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.