Сотрудник «скорой» и три пациента погибли в ДТП в Пермском крае

ДТП произошло около 16 часов по местному времени. Автомобиль скорой помощи Карагайской больницы возвращался из города Кудымкар. В нем находились четыре человека, которых возили на гемодиализ.
По предварительной информации, «скорая» на трассе столкнулась с другим автомобилем. При этом погиб водитель медицинского автомобиля и три пациента. Также пострадали водитель другой машины и четвертый пациент. Оба они госпитализированы. Пациент находится в тяжелом состоянии.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.