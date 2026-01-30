Ричмонд
Сотрудник «скорой» и три пациента погибли в ДТП в Пермском крае

В пятницу, 30 января, в Кудымкарском районе Пермского края в аварии погибли сотрудник скорой помощи и три пациента. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья в своем канале в соцсетях.

Источник: Прокуратура Пермского края

ДТП произошло около 16 часов по местному времени. Автомобиль скорой помощи Карагайской больницы возвращался из города Кудымкар. В нем находились четыре человека, которых возили на гемодиализ.

По предварительной информации, «скорая» на трассе столкнулась с другим автомобилем. При этом погиб водитель медицинского автомобиля и три пациента. Также пострадали водитель другой машины и четвертый пациент. Оба они госпитализированы. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.