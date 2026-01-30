Сотрудник «скорой» и три пациента погибли в ДТП в Пермском крае

По предварительной информации, «скорая» на трассе столкнулась с другим автомобилем. При этом погиб водитель медицинского автомобиля и три пациента. Также пострадали водитель другой машины и четвертый пациент. Оба они госпитализированы. Пациент находится в тяжелом состоянии.