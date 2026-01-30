В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с медицинским автомобилем

Еще два человека получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы в больницу Кудымкара. По словам главы регионального Минздрава, один из выживших пациентов находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Водитель второй машины находится в состоянии средней степени тяжести.