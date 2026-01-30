В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с медицинским автомобилем

В Пермском крае четыре человека стали жертвами столкновения санитарного автомобиля Карагайской ЦРБ и легковой машины. Трагедия произошла около 16:00 на автодороге Карагай — Кудымкар в районе поселка Степаново. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, санитарный автомобиль «Лада Ларгус» перевозил четверых пациентов после процедуры гемодиализа. Машина возвращалась из Кудымкара в Карагай, когда произошло ДТП. В результате столкновения погибли водитель медицинского автомобиля и трое пациентов.
Еще два человека получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы в больницу Кудымкара. По словам главы регионального Минздрава, один из выживших пациентов находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Водитель второй машины находится в состоянии средней степени тяжести.