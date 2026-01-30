Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с медицинским автомобилем

При столкновении легковушки и санитарного автомобиля Карагайской ЦРБ погибли четыре человека. Жертвами стали трое пациентов, возвращавшихся с процедуры гемодиализа, и водитель больницы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае четыре человека стали жертвами столкновения санитарного автомобиля Карагайской ЦРБ и легковой машины. Трагедия произошла около 16:00 на автодороге Карагай — Кудымкар в районе поселка Степаново. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, санитарный автомобиль «Лада Ларгус» перевозил четверых пациентов после процедуры гемодиализа. Машина возвращалась из Кудымкара в Карагай, когда произошло ДТП. В результате столкновения погибли водитель медицинского автомобиля и трое пациентов.

Еще два человека получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы в больницу Кудымкара. По словам главы регионального Минздрава, один из выживших пациентов находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Водитель второй машины находится в состоянии средней степени тяжести.