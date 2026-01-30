Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Застрял посреди дороги в −48 градусов»: сибиряк решил сократить путь, но оказался в снежной ловушке

В Иркутской области инспекторы оказали помощь 35-летнему водителю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области инспекторы ДПС оказали помощь 35-летнему водителю, который застрял в снежной ловушке при температуре −48 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, мужчина решил сократить путь через заснеженный проулок, однако его легковой автомобиль застрял в сугробе.

— После безуспешных попыток выбраться самостоятельно, водитель позвонил оперативным службам, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На вызов оперативно отреагировали полицейские. С помощью служебного автомобиля они вытянули застрявшую машину.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе 11-летняя девочка пострадала в аварии. 42-летний владелец иномарки «Мицубиси Кантер» не уступил дорогу автомобилю.