«Застрял посреди дороги в −48 градусов»: сибиряк решил сократить путь, но оказался в снежной ловушке

В Иркутской области инспекторы ДПС оказали помощь 35-летнему водителю, который застрял в снежной ловушке при температуре −48 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, мужчина решил сократить путь через заснеженный проулок, однако его легковой автомобиль застрял в сугробе.
— После безуспешных попыток выбраться самостоятельно, водитель позвонил оперативным службам, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На вызов оперативно отреагировали полицейские. С помощью служебного автомобиля они вытянули застрявшую машину.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе 11-летняя девочка пострадала в аварии. 42-летний владелец иномарки «Мицубиси Кантер» не уступил дорогу автомобилю.