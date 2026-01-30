«Застрял посреди дороги в −48 градусов»: сибиряк решил сократить путь, но оказался в снежной ловушке

В Иркутской области инспекторы ДПС оказали помощь 35-летнему водителю, который застрял в снежной ловушке при температуре −48 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, мужчина решил сократить путь через заснеженный проулок, однако его легковой автомобиль застрял в сугробе.