В Мурманской области арестовали мужчину, попытавшегося ограбить банкомат

Как рассказали в суде, в ночь с 26 на 27 января, когда в Мурманской области действовал режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ЛЭП, оставившей без света несколько районов в Мурманске и Североморске, злоумышленник проник в помещение магазина «Магнит», откуда похитил более 90 тысяч рублей. Согласно сообщению суда, он также попытался присвоить более миллиона рублей из банкомата, но это ему не удалось.