В Уфе задержаны руководители Башгосфилармонии и Госоркестра

Директора учреждений, Артур Назиуллин и Алмаз Саетов, обвиняются в присвоении бюджетных средств, совершенном в составе организованной группы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Следствие полагает, что фигуранты вступили в сговор с местной предпринимательницей и заключили договоры на организацию культурных мероприятий без проведения конкурсных процедур и по завышенной стоимости.
Речь идет, в частности, о фестивале классической музыки «Романтика осени» и международной книжной ярмарке «Китап Байрам». Ущерб бюджету республики, по оценке следствия, превысил 15 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
