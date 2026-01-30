Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержаны руководители Башгосфилармонии и Госоркестра

В Уфе задержаны руководители двух государственных учреждений культуры — Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и Государственного академического симфонического оркестра республики. Об этом сообщает Следственный комитет России по Республике Башкортостан.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Директора учреждений, Артур Назиуллин и Алмаз Саетов, обвиняются в присвоении бюджетных средств, совершенном в составе организованной группы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Следствие полагает, что фигуранты вступили в сговор с местной предпринимательницей и заключили договоры на организацию культурных мероприятий без проведения конкурсных процедур и по завышенной стоимости.

Речь идет, в частности, о фестивале классической музыки «Романтика осени» и международной книжной ярмарке «Китап Байрам». Ущерб бюджету республики, по оценке следствия, превысил 15 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее KP.RU сообщал о задержании в Санкт-Петербурге начальника военного представительства Минобороны за взятку.