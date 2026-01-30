В Ростовской области спасли рыбака, застявшего среди торосов на реке Маныч

В Веселовском районе Ростовской области, среди торосов на реке Маныч, застрял рыбак. История закончилась благополучно благодаря помощи спасателей. Об этом со ссылкой на ДПЧС сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Инцидент произошел вечером, после наступления темноты. Помощь потребовалась жителю ЛНР, он сам позвонил по номеру «112», когда его начало относить течением к Шахаевскому лиману.
Спасатели Веселовского подразделения подняли пострадавшего на борт катера, а лодку взяли на буксир. Мужчину доставили туда, где находилась его машина.
Торосы — глыбы льда, которые движутся по течению реки и мешают управлять плавсредством.
