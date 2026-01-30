Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области спасли рыбака, застявшего среди торосов на реке Маныч

Донские спасатели пришли на помощь рыбаку на реке Маныч.

Источник: Комсомольская правда

В Веселовском районе Ростовской области, среди торосов на реке Маныч, застрял рыбак. История закончилась благополучно благодаря помощи спасателей. Об этом со ссылкой на ДПЧС сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Инцидент произошел вечером, после наступления темноты. Помощь потребовалась жителю ЛНР, он сам позвонил по номеру «112», когда его начало относить течением к Шахаевскому лиману.

Спасатели Веселовского подразделения подняли пострадавшего на борт катера, а лодку взяли на буксир. Мужчину доставили туда, где находилась его машина.

Торосы — глыбы льда, которые движутся по течению реки и мешают управлять плавсредством.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.