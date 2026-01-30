Ричмонд
BMW сгорел под Пружанами, когда автомастер чинил печку и стеклоочиститель

В Пружанском районе ремонт «BMW» обернулся пожаром, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Источник: ГКСЭ

Так, владелец «БМВ» пригнал индивидуальному предпринимателю на ремонт свою машину с жалобой на неисправность печки и стеклоочистителя. Специалист сказал, что успел «прозвонить» провода, а аккумулятор оставался подключенным к электросети иномарки. Еще спустя два дня, придя в гараж, мастер увидел, что в ремонтируемом авто произошло возгорание, огонь повредил панель приборов и салон легковушки.

Чтобы установить причину пожара провели судмедэкспертизу. Выяснилось, что возгорание произошло аварийных пожароопасных режимов работы электропроводки в правой части приборной панели. Эксперты-автотовароведы оценили размер причиненного авто вреда более чем в 10 тысяч белорусских рублей.

Проверка продолжается.