Под Ростовом мошенница обманула девочку и украла 350 тысяч рублей у ее матери

— В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Сотрудники установили, что обманщица действовала через мессенджер, — рассказали в донском главке. — Сначала мошенница убедила подростка перевести деньги через банкомат на указанный счет. Затем она заставила девочку взять телефон матери, установить на устройство удаленное ПО, а через банковское приложение сделать три покупки с использованием QR-кода. После этого вся переписка в мессенджере была удалена.