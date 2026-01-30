Под Ростовом мошенница обманула девочку и украла 350 тысяч рублей у ее матери

В Ростовской области мошенница обманула подростка на 350 тысяч рублей, получив доступ к банковскому счету его матери. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Сотрудники установили, что обманщица действовала через мессенджер, — рассказали в донском главке. — Сначала мошенница убедила подростка перевести деньги через банкомат на указанный счет. Затем она заставила девочку взять телефон матери, установить на устройство удаленное ПО, а через банковское приложение сделать три покупки с использованием QR-кода. После этого вся переписка в мессенджере была удалена.
После того, как девочка выполнила все требования мошенницы, со счета мамы были списаны все деньги. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские делают все возможное, чтобы найти и задержать подозреваемую.
В МВД обратились к родителям с рекомендациями. Специалисты советуют проводить с детьми беседы о цифровой безопасности.
— Нужно объяснить, что нельзя переводить деньги незнакомцам, сообщать данные карт или устанавливать подозрительные приложения. Также важно контролировать общение ребенка в соцсетях и устанавливать родительский контроль на устройства. Не следует сообщать детям пароли от банковских приложений. При любых подозрениях на мошенничество нужно сразу блокировать карты в банке и обращаться в полицию.
