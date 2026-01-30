Ричмонд
«Четыре человека доставлены в больницу». Пассажирский автобус опрокинулся в Пуховичском районе

МВД сказало о ДТП с опрокидыванием автобуса под Пуховичами.

Источник: Комсомольская правда

В Пуховичском районе в ДТП попал пассажирский автобус. Подробности сообщили в МВД.

Авария произошла примерно в 07.20 утра в пятницу, 30 января. На 15-м километре автодороги «Руденск — Марьина Горка — Талька» автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Предварительно установлено, что ДТП произошло по вине 44-летнего водителя автобуса, который не справился с управлением.

После ДТП в больницу для оценки состояния здоровья доставили четверых пассажиров автобуса.

Еще BMW сгорел под Пружанами, когда автомастер чинил печку и стеклоочиститель.

А минчанин украл у вдовы знакомого $6200 из сейфа, когда та похвасталась деньгами.

И мы писали, что директор фонда помощи тяжелобольным детям украл более 830 тысяч рублей: «Тысячи коллективов по всей стране, ящики для пожертвований в ТЦ и больницах».