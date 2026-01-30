«Четыре человека доставлены в больницу». Пассажирский автобус опрокинулся в Пуховичском районе

В Пуховичском районе в ДТП попал пассажирский автобус. Подробности сообщили в МВД.
Авария произошла примерно в 07.20 утра в пятницу, 30 января. На 15-м километре автодороги «Руденск — Марьина Горка — Талька» автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Предварительно установлено, что ДТП произошло по вине 44-летнего водителя автобуса, который не справился с управлением.
После ДТП в больницу для оценки состояния здоровья доставили четверых пассажиров автобуса.
