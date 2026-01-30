Российские следователи раскрыли убийство пяти человек спустя 30 лет

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве раскрыли дело об убийстве пяти человек, которое произошло в 1995 году. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в ночь с 23 на 24 марта 1995 года пьяный обвиняемый поссорился с пятью знакомыми и убил их с помощью двух молотков, вафельницы и ножа. После преступления он скрылся. Его личность долгое время оставалась неизвестной.
Недавно следователи и криминалисты провели анализ ранее собранных улик. Они провели дополнительные проверки по базе данных отпечатков пальцев. В результате удалось установить, что найденные отпечатки принадлежат ранее судимому мужчине.
Фигурант дела задержан в Ставропольском крае. Сейчас его уже доставили в Москву и предъявили обвинение. Во время допроса он признался в содеянном.
Напомним, что в Оренбургской области перед судом за убийство шести женщин предстанет мужчина, причастность которого удалось установить только спустя 17 лет после преступлений.