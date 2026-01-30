Российские следователи раскрыли убийство пяти человек спустя 30 лет

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 марта 1995 года пьяный обвиняемый поссорился с пятью знакомыми и убил их с помощью двух молотков, вафельницы и ножа. После преступления он скрылся. Его личность долгое время оставалась неизвестной.