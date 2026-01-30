Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изнасиловавшим одноклассника в Челябинске ученикам назначили наказание: подробнее

Школьников из Челябинска, насиловавших одноклассника, забрали из семей.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Челябинске постановил изъять из семей двух школьников, которые изнасиловали своего одноклассника в одной из гимназий города. Мальчиков поместят в центр содержания малолетних нарушителей. Эта информация следует из сообщения на сайте Тракторозаводского райсуда по региону.

По данным СК РФ, ужасающий случай произошел еще в сентябре 2025 года. Тогда трое третьеклассников заперли своего одноклассника в туалете и измывались над ним. Мать жертвы сразу же обратилась к руководителю СК. В итоге по данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 293 УК России (халатность).

«Суд Челябинска рассмотрел административные исковые заявления начальника отдела полиции “Тракторозаводский” УМВД России по городу Челябинску к несовершеннолетним о помещении их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Челябинской области. Суд удовлетворил требования административного истца», — указано в заявлении.

Известно, что в центр для малолетних поместили только двух учащихся. Они пробудут там 30 дней.

Суд уточнил, что решение о наказании пока не вступило в законную силу и его можно обжаловать. Также отмечается, что дети состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних как совершившие общественно опасное деяние.

Ранее KP.RU писал, что охранника гимназии Петербурга хотят уволить из-за жесткого обращения со школьниками. Мужчина все время разговаривал с детьми на мате и грозился их избить.