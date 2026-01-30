Изнасиловавшим одноклассника в Челябинске ученикам назначили наказание: подробнее

Суд в Челябинске постановил изъять из семей двух школьников, которые изнасиловали своего одноклассника в одной из гимназий города. Мальчиков поместят в центр содержания малолетних нарушителей. Эта информация следует из сообщения на сайте Тракторозаводского райсуда по региону.
По данным СК РФ, ужасающий случай произошел еще в сентябре 2025 года. Тогда трое третьеклассников заперли своего одноклассника в туалете и измывались над ним. Мать жертвы сразу же обратилась к руководителю СК. В итоге по данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 293 УК России (халатность).
«Суд Челябинска рассмотрел административные исковые заявления начальника отдела полиции “Тракторозаводский” УМВД России по городу Челябинску к несовершеннолетним о помещении их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Челябинской области. Суд удовлетворил требования административного истца», — указано в заявлении.
Известно, что в центр для малолетних поместили только двух учащихся. Они пробудут там 30 дней.
Суд уточнил, что решение о наказании пока не вступило в законную силу и его можно обжаловать. Также отмечается, что дети состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних как совершившие общественно опасное деяние.
