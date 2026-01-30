«Обвинения предъявили по Уголовному кодексу БССР». Суд обнародовал приговор киллеру из «банды Морозова», промышлявшей в Беларуси в 1990-х

В Гомеле суд вынес приговор киллеру из «банды Морозова» Виктору Рецкому, пишет БелТА.
Прошлой весной МВД сообщало об экстрадиции в Беларусь из Казахстана участника «банды Морозова», скрывавшегося 20 лет. В октябре СК раскрыл подробности уголовного дела против штатного киллера «банды Морозова». А в ноябре дело киллера ушло в суд.
Напомним, СК заявлял, что обвиняемый причастен к совершению не менее двух резонансных убийств во время печально известных «криминальных войн» в 1990 годах. Фигурант был в составе «банды Морозова» с 1994 года, выполняя роль штатного киллера.
— Действовал с особой жестокостью и цинизмом, выполняя заказы лидеров преступной группировки, — заявляли в СК.
Убийства участники криминальной банды совершали с целью переделки сфер влияния в криминальной среде. Осенью 1997-го «банда Морозова» расстреляла авто «криминального авторитета» В перестрелке погибли три человека, в том числе годовалый ребенок.
Штатному киллеру банды предъявили обвинение согласно Уголовному кодексу БССР 1960 года. Рецкому инкриминировали умышленное убийстве с особой жестокостью двух или более лиц, совершенное особо опасным рецидивистом с целью скрыть или облегчить другое преступление. По ряду иных совершенных им преступлений истекли сроки давности, поэтому уголовное преследование по некоторым эпизодам прекратили. В том числе были закрыты дела об участии в банде и преступной организации, незаконных действиях с огнестрельным оружием, разбоях.
Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 15 годам заключения. В пользу пострадавшей стороны с обвиняемого будет взыскано 40 тысяч белорусских рублей.
Приговор еще может быть обжалован.
