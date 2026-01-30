«Обвинения предъявили по Уголовному кодексу БССР». Суд обнародовал приговор киллеру из «банды Морозова», промышлявшей в Беларуси в 1990-х

Штатному киллеру банды предъявили обвинение согласно Уголовному кодексу БССР 1960 года. Рецкому инкриминировали умышленное убийстве с особой жестокостью двух или более лиц, совершенное особо опасным рецидивистом с целью скрыть или облегчить другое преступление. По ряду иных совершенных им преступлений истекли сроки давности, поэтому уголовное преследование по некоторым эпизодам прекратили. В том числе были закрыты дела об участии в банде и преступной организации, незаконных действиях с огнестрельным оружием, разбоях.