Мужчину с обезьяньей оспой госпитализировали в Подмосковье

21 января в СМИ появилась информация о том, что исследователи обнаружили в индийском штате Керала новый опасный штамм оспы обезьян Clade Ib, который отличается от других высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Ученые уточнили, что девять из десяти пациентов с подтвержденным диагнозом ранее ездили за рубеж.