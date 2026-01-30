Ричмонд
В Воронеже 7-летний мальчик упал в открытый люк

Прокуратура и СК начали проверку после падения ребенка в открытый люк в Воронеже.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже семилетний ребенок упал в открытый канализационный люк. Об этом 30 января сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку по публикациям об инциденте в СМИ. Мальчик провалился в люк на Олимпийском бульваре.

Прокуратура Центрального района Воронежа проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также в сфере ЖКХ. Работе должностных лиц будет дана правовая оценка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверку также начал СК Воронежской области. Там уточнили, что ребенок не пострадал.

Ранее в Челябинской области 9-летний школьник погиб, провалившись в канализационный колодец.

