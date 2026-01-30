Ричмонд
У посольства КНДР в Москве рухнула крыша, повреждено минимум 10 авто

Крыша под весом снега рухнула на территории посольства КНДР в Москве. Как сообщает SHOT, в результате повреждены минимум 10 авто.

Источник: Life.ru

Инцидент произошел сегодня вечером, примерно в 19:30, на территории посольства Корейской Народной Республики, расположенного по адресу: улица Мосфильмовская. В результате обрушения металлического навеса, не выдержавшего нагрузки от снега и льда, повреждения получили припаркованные автомобили. Информация о наличии пострадавших на данный момент уточняется. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве местами достигла 60 сантиметров, что примерно в два раза превышает климатическую норму для января. На опорной станции ВДНХ зафиксировано 58 сантиметров снега, а в отдельных районах столицы сугробы ещё выше: в Балчуге — 60 см, в Тушино — 62 см.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

