В Нижнем Новгороде мужчина зарезал соперника из-за ревности

В Нижнем Новгороде мужчина убил нового партнёра своей бывшей жены. Полиция сообщила, что всё происходящее было зафиксировано камерой домофона. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Выяснилось, что 28 января 31-летний мужчина, находясь рядом с одним из домов на улице Композитора Касьянова, во время конфликта нанёс 32-летнему знакомому несколько ножевых ранений. После нападения он скрылся с места преступления. Потерпевший скончался от полученных травм.
Сейчас подозреваемый задержал. Во время допроса он заявил, что ссора возникла из-за ревности. Погибший был в отношениях с бывшей супругой обвиняемого.
Сейчас мужчину заключили под стражу. Следственный комитет России опубликовал видео с камеры домофона, на котором видно, как обвиняемый поджидает потерпевшего у подъезда и затем нападает на него с ножом. Раненый мужчина пытался сбежать, но подозреваемый догнал его и нанёс ещё один удар ножом.
