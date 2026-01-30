В Нижнем Новгороде мужчина зарезал соперника из-за ревности

Сейчас мужчину заключили под стражу. Следственный комитет России опубликовал видео с камеры домофона, на котором видно, как обвиняемый поджидает потерпевшего у подъезда и затем нападает на него с ножом. Раненый мужчина пытался сбежать, но подозреваемый догнал его и нанёс ещё один удар ножом.