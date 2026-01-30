Силы ПВО за восемь часов сбили четыре украинских БПЛА над Россией

«30 января в период с 12:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.
