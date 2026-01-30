Mash: Крыша парковки рухнула в московском посольстве КНДР

В этот же день крыша остановки общественного транспорта в подмосковных Мытищах не выдержала тяжести накопившегося снега и рухнула на девушку. Инцидент случился возле жилого комплекса «Датские кварталы». Пострадавшую доставили в больницу с травмами и болями в шее и грудной клетке.