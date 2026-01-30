Впавшую в кому в аэропорту Египта россиянку доставили в Казань

Напомним, в середине января россиянка из Татарстана впала в кому сразу после прилёта в Шарм-эш-Шейх. В аэропорту у неё началась сильная головная боль, нарушилась координация и пропала речь. После приёма лекарства у женщины произошла остановка сердца, врачи смогли её реанимировать. В больнице медики диагностировали инсульт с кровоизлиянием в мозг и перевели пациентку в реанимацию.