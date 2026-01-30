Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впавшую в кому в аэропорту Египта россиянку доставили в Казань

В Казань доставили 51-летнюю учительницу из Татарстана, которая впала в кому во время отдыха в Египте. Сейчас женщина находится в реанимации, её состояние врачи оценивают как тяжёлое, сообщили журналистам в Минздраве Татарстана.

Источник: Life.ru

Ведущие специалисты Татарстана занимаются лечением россинки, обеспечивая ее всей необходимой медицинской помощью. Ведомство подтверждает, что ситуация под контролем, и прилагаются все усилия для стабилизации её состояния.

Напомним, в середине января россиянка из Татарстана впала в кому сразу после прилёта в Шарм-эш-Шейх. В аэропорту у неё началась сильная головная боль, нарушилась координация и пропала речь. После приёма лекарства у женщины произошла остановка сердца, врачи смогли её реанимировать. В больнице медики диагностировали инсульт с кровоизлиянием в мозг и перевели пациентку в реанимацию.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.