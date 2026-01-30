Двое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в жутком ДТП в Ленобласти

Авария произошла между легковыми автомобилями Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир автомобиля Kia Cerato погибли на месте, а восьмилетний мальчик из той же машины с травмами госпитализирован в Лодейнопольскую центральную районную больницу. Водитель Mercedes GLS 450 после осмотра медиками отказался от предложенной помощи в больнице.
На месте происхождения работают расчёты 122-й пожарной части Волховского отряда и спасатели ПСО «Лодейное Поле». Специалистам предстоит провести деблокировку тел погибших из повреждённого автомобиля. Обстоятельства и причины лобового столкновения устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 4 человека погибли в результате аварии с санитарным автомобилем в Пермском крае. Автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий Карагайской центральной районной больнице, возвращался из Кудымкара в Карагай с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа. В ходе ДТП на месте скончались водитель санитарной машины и трое пациентов.
