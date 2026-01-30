Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в жутком ДТП в Ленобласти

Два человека погибли в результате лобового столкновения на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. По информации пресс-службы ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба», один ребёнок был доставлен в больницу.

Авария произошла между легковыми автомобилями Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир автомобиля Kia Cerato погибли на месте, а восьмилетний мальчик из той же машины с травмами госпитализирован в Лодейнопольскую центральную районную больницу. Водитель Mercedes GLS 450 после осмотра медиками отказался от предложенной помощи в больнице.

На месте происхождения работают расчёты 122-й пожарной части Волховского отряда и спасатели ПСО «Лодейное Поле». Специалистам предстоит провести деблокировку тел погибших из повреждённого автомобиля. Обстоятельства и причины лобового столкновения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 4 человека погибли в результате аварии с санитарным автомобилем в Пермском крае. Автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий Карагайской центральной районной больнице, возвращался из Кудымкара в Карагай с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа. В ходе ДТП на месте скончались водитель санитарной машины и трое пациентов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.