Двое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в жутком ДТП в Ленобласти

Авария произошла между легковыми автомобилями Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир автомобиля Kia Cerato погибли на месте, а восьмилетний мальчик из той же машины с травмами госпитализирован в Лодейнопольскую центральную районную больницу. Водитель Mercedes GLS 450 после осмотра медиками отказался от предложенной помощи в больнице.