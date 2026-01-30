СК возбудил дело после избиения школьницы под Петербургом

По данным следствия, инцидент произошёл в одной из школ посёлка Янино. Группа семиклассниц в школьном туалете избила сверстницу. По информации, распространённой в социальных сетях, девочку били мокрыми тряпками, обливали холодной водой, надевали на голову ведро с бумагой и отрезали пряди волос, не давая ей покинуть помещение. Причиной конфликта, по словам участниц, стали якобы распространявшиеся сплетни.