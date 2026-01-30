Ричмонд
СК возбудил дело после избиения школьницы под Петербургом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после издевательств над семиклассницей в школьном туалете во Всеволожском районе Ленинградской области.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту издевательств над школьницей во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, инцидент произошёл в одной из школ посёлка Янино. Группа семиклассниц в школьном туалете избила сверстницу. По информации, распространённой в социальных сетях, девочку били мокрыми тряпками, обливали холодной водой, надевали на голову ведро с бумагой и отрезали пряди волос, не давая ей покинуть помещение. Причиной конфликта, по словам участниц, стали якобы распространявшиеся сплетни.

В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также дают оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Руководство школы заявило о намерении провести с подростками профилактические беседы. Проверку по факту случившегося также проводят надзорные органы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против группы подростков, которые длительное время издевались над пожилой бывшей учительницей.