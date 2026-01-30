Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: Девочку в Ленобласти избили мокрыми тряпками и попытались отрезать волосы

В Ленинградской области в школьном туалете девушки избили мокрыми тряпками сверстницу, а затем попытались обрезать ей волосы. Все издевательства они снимали на мобильный телефон. Об этом в пятницу, 30 января, сообщила Baza.

В Ленинградской области в школьном туалете девушки избили мокрыми тряпками сверстницу, а затем попытались обрезать ей волосы. Все издевательства они снимали на мобильный телефон. Об этом в пятницу, 30 января, сообщила Baza.

По данным журналистов, конфликт между ученицами произошел в Янинской школе Всеволожского района. После того, как девушку вылили воду, она дала отпор обидчицам. Затем подростки окружили школьницу и потребовали, чтобы она извинилась, а после отказа начали бить ее по лицу мокрыми тряпками, пытаясь отрезать волосы.

— О конфликте стало известно администрации школы, там заявили, что уже сообщили об инциденте родителям, а самих девочек поставили на учет. Следственный комитет возбудил уголовное дело, — передает Telegram-канал.

29 декабря 2025 года в подмосковном Красногорске ученик третьего класса образовательного центра «Полет» напал на своих одноклассников. Когда один из школьников возвращался из столовой, мальчик избил его. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался ребенок с инвалидностью.