Baza: Девочку в Ленобласти избили мокрыми тряпками и попытались отрезать волосы

По данным журналистов, конфликт между ученицами произошел в Янинской школе Всеволожского района. После того, как девушку вылили воду, она дала отпор обидчицам. Затем подростки окружили школьницу и потребовали, чтобы она извинилась, а после отказа начали бить ее по лицу мокрыми тряпками, пытаясь отрезать волосы.