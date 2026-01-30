Почти 12 тысяч штрафов: Россияне возглавили список нарушителей ПДД на Пхукете

Всего иностранцы за год нарушили ПДД на острове более 20 тысяч раз, чаще всего управляя арендованными автомобилями и мотоциклами. На втором месте по числу штрафов — граждане Китая, затем туристы из Великобритании, Франции и Индии.
Самым распространённым нарушением стала езда без водительских прав — за это выписали свыше 26 тысяч штрафов. Также часто фиксировали неправильную парковку, поездки без шлема и проезд на красный свет. Полиция отдельно взялась за прокатчиков, которые сдавали транспорт туристам без прав, — такие компании привлекались к ответственности.
Ранее Life.ru сообщал, что более 100 человек стали жертвами ДТП в Таиланде в первые дни нового года. По данным национального центра безопасности дорожного движения, основными причинами аварий стали вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Согласно статистике, наибольшему риску подвергаются мотоциклисты, а самым опасным временем суток является промежуток с 18:00 до 21:00.
