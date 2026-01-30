Ричмонд
Почти 12 тысяч штрафов: Россияне возглавили список нарушителей ПДД на Пхукете

Россияне оказались главными нарушителями правил дорожного движения на тайском острове Пхукет в 2025 году. По данным полиции провинции, граждане РФ получили 11 885 штрафов — больше, чем туристы из любой другой страны. Об этом сообщает портал Phuket News.

Источник: Life.ru

Всего иностранцы за год нарушили ПДД на острове более 20 тысяч раз, чаще всего управляя арендованными автомобилями и мотоциклами. На втором месте по числу штрафов — граждане Китая, затем туристы из Великобритании, Франции и Индии.

Самым распространённым нарушением стала езда без водительских прав — за это выписали свыше 26 тысяч штрафов. Также часто фиксировали неправильную парковку, поездки без шлема и проезд на красный свет. Полиция отдельно взялась за прокатчиков, которые сдавали транспорт туристам без прав, — такие компании привлекались к ответственности.

Ранее Life.ru сообщал, что более 100 человек стали жертвами ДТП в Таиланде в первые дни нового года. По данным национального центра безопасности дорожного движения, основными причинами аварий стали вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Согласно статистике, наибольшему риску подвергаются мотоциклисты, а самым опасным временем суток является промежуток с 18:00 до 21:00.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.