В Бразилии акула напала на 13-летнего подростка, мальчик погиб

Отмечается, что подросток не заплывал далеко и находился у линии прибоя, когда акула напала на него и повредила бедренную артерию. Очевидцы оперативно вызвали медицинскую помощь, после чего мальчика доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось из-за серьёзной кровопотери. По информации местных властей, этот случай стал 26-м смертельным нападением акулы на человека в штате Пернамбуку с 1992 года. После происшествия власти заявили о планах усилить контроль за прибрежной зоной.