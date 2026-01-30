Ричмонд
В Бразилии акула напала на 13-летнего подростка, мальчик погиб

Подросток погиб после нападения акулы в Бразилии. Инцидент произошёл в прибрежной зоне штата Пернамбуку. Об этом сообщило издание Daily Mail, уточнив, что травма привела к сильной кровопотере.

По данным издания, погибшему было 13 лет, его звали Дейвсон Роша Дантас. Он находился на пляже Шифре, где ранее неоднократно фиксировали появление акул. Власти региона установили предупреждающие знаки, которые информируют отдыхающих о риске нападений морских хищников.

Отмечается, что подросток не заплывал далеко и находился у линии прибоя, когда акула напала на него и повредила бедренную артерию. Очевидцы оперативно вызвали медицинскую помощь, после чего мальчика доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось из-за серьёзной кровопотери. По информации местных властей, этот случай стал 26-м смертельным нападением акулы на человека в штате Пернамбуку с 1992 года. После происшествия власти заявили о планах усилить контроль за прибрежной зоной.

Ранее в Австралии власти закрывали десятки пляжей в районе Сиднея после серии нападений акул на сёрферов. За 48 часов у побережья штата Новый Южный Уэльс зафиксировали четыре инцидента с участием хищников. В целях безопасности доступ временно ограничили примерно к 20 пляжам. Эксперты рекомендовали воздержаться от купания.

