Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми женщина с ребенком погибли, устанавливая знак аварийной остановки

Женщина и ребенок погибли в ДТП на дороге в Перми, устанавливая знак аварийной остановки. Об этом в пятницу, 30 января, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Женщина и ребенок погибли в ДТП на дороге в Перми, устанавливая знак аварийной остановки. Об этом в пятницу, 30 января, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Уточняется, что на улице Восточный обход в Перми автомобиль Renault Duster влетел в отбойник. По предварительной информации, это произошло, так как водитель машины не справился с управлением. После удара об ограждение иномарку отбросило на находившихся на дороге женщину и подростка.

— В результате ДТП женщина и подросток скончались на месте. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В тот же день четыре человека погибли в результате столкновения медицинского автомобиля и легковушки в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, авария произошла на автодороге Карагай — Кудымкар в районе поселка Степаново.

УАЗ с китайскими туристами перевернулся на озере Байкал. Погибла пенсионерка, находившаяся в салоне «буханки».