В Перми женщина с ребенком погибли, устанавливая знак аварийной остановки

Уточняется, что на улице Восточный обход в Перми автомобиль Renault Duster влетел в отбойник. По предварительной информации, это произошло, так как водитель машины не справился с управлением. После удара об ограждение иномарку отбросило на находившихся на дороге женщину и подростка.