В Перми женщина с ребенком погибли, устанавливая знак аварийной остановки

Женщина и ребенок погибли в ДТП на дороге в Перми, устанавливая знак аварийной остановки. Об этом в пятницу, 30 января, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Уточняется, что на улице Восточный обход в Перми автомобиль Renault Duster влетел в отбойник. По предварительной информации, это произошло, так как водитель машины не справился с управлением. После удара об ограждение иномарку отбросило на находившихся на дороге женщину и подростка.
— В результате ДТП женщина и подросток скончались на месте. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В тот же день четыре человека погибли в результате столкновения медицинского автомобиля и легковушки в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, авария произошла на автодороге Карагай — Кудымкар в районе поселка Степаново.
