Экс-инспектора ГИМС в Петербурге осудили за взятки при регистрации лодок

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком почти на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно осужденному назначен штраф в размере 2,8 миллиона рублей. Также суд лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет.