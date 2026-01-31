Ричмонд
В Конго при обрушении колтановой шахты погибли более 200 человек

Колтановая шахта в Конго обрушилась в результате оползня.

Источник: Комсомольская правда

При обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке Демократической Республики Конго погибли более 200 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря повстанческого губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камберу Муису.

«В результате оползня пострадали более 200 человек, в том числе шахтеры, дети и торговки на рынке. Некоторых удалось спасти в последний момент, они получили серьезные травмы», — отметил пресс-секретарь.

Анонимный источник уточнил, что число подтвержденных погибших составляет не менее 227 человек. В Рубайе добывается примерно 15% мирового колтана, который затем перерабатывается в жаростойкий металл.

Ранее KP.RU писал, что в Конго не менее 32 шахтеров погибли при обрушении моста на кобальтовой шахте. Мост рухнул из-за проливных дождей и плохого состояния его укреплений. По одной из версий, что обрушение могло быть спровоцировано конфликтом между охраной шахты и горняками.