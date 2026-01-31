В Конго при обрушении колтановой шахты погибли более 200 человек

Ранее KP.RU писал, что в Конго не менее 32 шахтеров погибли при обрушении моста на кобальтовой шахте. Мост рухнул из-за проливных дождей и плохого состояния его укреплений. По одной из версий, что обрушение могло быть спровоцировано конфликтом между охраной шахты и горняками.