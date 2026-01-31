Ричмонд
В Ленобласти 17-летний дрифтер без прав пытался сбежать от инспекторов ГАИ

В Ленобласти полицейские задержали 17-летнего подростка, устроившего дрифт на автомобиле и попавшего в ДТП. Инцидент произошёл во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе правоохранителей.

Источник: Life.ru

Погоня за гонщиком и допрос. Видео © Telegram / Петербургская полиция.

«Необычный инцидент произошёл во Всеволожском районе Ленинградской области, где сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего местного жителя, устроившего дрифт на автомобиле “ВАЗ”. Юный водитель, не имеющий прав, не только совершил ДТП, но и попытался скрыться от полиции, сначала на машине, а затем пешком», — говорится в сообщении.

Личность нарушителя была быстро установлена. Подростка задержали и доставили в отдел Госавтоинспекции Всеволожского района. В отношении водителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП: управление транспортом без прав, эксплуатация незарегистрированного автомобиля, игнорирование требований сотрудников полиции, создание препятствий для движения других машин и оставление места ДТП.

Ранее в Ленобласти произошло ДТП с участием легковых автомобилей на федеральной трассе «Кола», в результате происшествия погибли два человека и пострадал один несовершеннолетний. Авария произошла между легковыми автомобилями Kia Cerato и Mercedes GLS 450. Водитель и пассажир автомобиля Kia Cerato погибли на месте. Водитель Mercedes GLS 450 после осмотра медиками отказался от предложенной помощи в больнице.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.