В Ленобласти 17-летний дрифтер без прав пытался сбежать от инспекторов ГАИ

«Необычный инцидент произошёл во Всеволожском районе Ленинградской области, где сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего местного жителя, устроившего дрифт на автомобиле “ВАЗ”. Юный водитель, не имеющий прав, не только совершил ДТП, но и попытался скрыться от полиции, сначала на машине, а затем пешком», — говорится в сообщении.