В ДРК более 200 человек погибли при обрушении шахты

В 2024 году группировка М23 захватила в этой части ДРК большинство шахт, где добывают колумбит-танталит. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке М23, а также в участии в незаконной добыче сырья на захваченных группировкой территориях и его вывозе в Руанду.