В Орле эвакуируют жителей семи улиц перед ликвидацией упавшей ракеты

Ранее сообщалось, что в Брянской области после падения обломков сбитой украинской ракеты С-200 пострадала женщина. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что подразделения ПВО уничтожили ракету над территорией Клинцовского района. Фрагменты упали на жилую застройку, в результате чего пострадала местная жительница, её доставили в больницу. Также сообщалось о разрушении четырёх частных домов и повреждении более 50 строений, включая остекление в двух многоквартирных домах.