В Орле эвакуируют жителей семи улиц перед ликвидацией упавшей ракеты

«Завтра специалистами МЧС будут приняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта», — заявил он во время прямого эфира.
Части ракеты обнаружили 26 января на территории садового некоммерческого товарищества в Советском районе города. Сразу после находки участок оцепили и взяли под охрану. По словам главы региона, жителей близлежащих домов регулярно информировали о ситуации, в том числе через обходы жилых кварталов.
Работы по извлечению и вывозу боезаряда запланированы на утро 31 января. После извлечения элемент ракеты перевезут в удалённую от населённых пунктов зону, где его обезвредят путём подрыва. В связи с этим власти определили зону безопасности радиусом 500 метров, из которой временно вывезут людей.
Эвакуация затронет несколько жилых улиц частного сектора и территории пяти садовых товариществ в черте Орла. На время проведения работ в ряде районов города также введут ограничения для движения транспорта.
Губернатор рекомендовал жителям домов, расположенных рядом с местом проведения работ, не закрывать окна и двери на запорные устройства, чтобы снизить риск повреждений. Он подчеркнул, что сам подрыв боезаряда проведут за пределами жилой застройки.
«В домах, находящихся в непосредственной близости к СНТ “Часовщик”, окна которых обращены в его сторону, рекомендую не закрывать окна и двери на замки, чтобы избежать их повреждений», — добавил глава региона.
По словам Клычкова, работы начнутся в 08:30 мск 31 января. О завершении всех мероприятий власти пообещали сообщить дополнительно.
Ранее сообщалось, что в Брянской области после падения обломков сбитой украинской ракеты С-200 пострадала женщина. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что подразделения ПВО уничтожили ракету над территорией Клинцовского района. Фрагменты упали на жилую застройку, в результате чего пострадала местная жительница, её доставили в больницу. Также сообщалось о разрушении четырёх частных домов и повреждении более 50 строений, включая остекление в двух многоквартирных домах.
