В ДРК при обрушении колтановой шахты погибли 227 человек

Обвал в карьере произошёл в минувшую среду, однако данные о количестве жертв обнародованы только сейчас. Пресс-секретарь назначенного повстанцами губернатора Лубумба Камбере Муиса заявил, что разрушения привели к гибели не только горняков, но и женщин и детей, проживавших в окрестностях карьера.