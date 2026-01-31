В ДРК при обрушении колтановой шахты погибли 227 человек

Источники агентства сообщают, что рудники Рубайя находятся под контролем повстанческого движения M23.
«Советник (назначенного повстанцами. — Прим. Life.ru) губернатора заявил, что число подтверждённых погибших составляет не менее 227 человек», — говорится в публикации.
Обвал в карьере произошёл в минувшую среду, однако данные о количестве жертв обнародованы только сейчас. Пресс-секретарь назначенного повстанцами губернатора Лубумба Камбере Муиса заявил, что разрушения привели к гибели не только горняков, но и женщин и детей, проживавших в окрестностях карьера.
