В ДРК при обрушении колтановой шахты погибли 227 человек

Не менее 227 человек погибли в результате обрушения колтанового карьера в населённом пункте Рубайя, расположенном на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Информацию об этом передало агентство Reuters со ссылкой на анонимного советника назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву.

Источник: Life.ru

Источники агентства сообщают, что рудники Рубайя находятся под контролем повстанческого движения M23.

«Советник (назначенного повстанцами. — Прим. Life.ru) губернатора заявил, что число подтверждённых погибших составляет не менее 227 человек», — говорится в публикации.

Обвал в карьере произошёл в минувшую среду, однако данные о количестве жертв обнародованы только сейчас. Пресс-секретарь назначенного повстанцами губернатора Лубумба Камбере Муиса заявил, что разрушения привели к гибели не только горняков, но и женщин и детей, проживавших в окрестностях карьера.

Ранее в Гайском городском округе Оренбургской области на одном из промышленных предприятий произошло обрушение горной выработки. В результате происшествия погиб проходчик подземного участка 1983 года рождения. На месте происшествия работали спасатели и другие экстренные службы, эксперты выясняли причины трагедии.

